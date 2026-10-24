Clima en San Fernando del Valle de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 25 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 21; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 25 de octubre el cielo estará cubierto con lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:37 y se pone a las 19:37.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con llovizna y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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