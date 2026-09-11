Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 12 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:58 y se pone a las 18:47.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado con humo y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.