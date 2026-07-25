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Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de julio, la temperatura rondará entre 15 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 25 de julio
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 25 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 25 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:49 y se pone a las 18:44.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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