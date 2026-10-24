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Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 25 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 23; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 25 de octubre
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 25 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 25 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:11 y se pone a las 19:09.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con chaparrón de lluvia y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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