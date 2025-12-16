Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de diciembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 17 de diciembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:34 y se pone a las 21:18.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..