Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 23 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 22;

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 23 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 23 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:37 y se pone a las 21:21.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

