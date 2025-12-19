LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 20 de diciembre, la temperatura rondará entre 15 y 26;

El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 20 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 20 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:38 y se pone a las 20:58.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

