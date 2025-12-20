LA NACION

Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 21 de diciembre, la temperatura rondará entre 17 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 21 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Puerto Madryn para el 21 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 21 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:38 y se pone a las 20:58.

Pronóstico del tiempo en Puerto Madryn para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Fuerte cruce entre Caputo y el intendente de Lanús por las tasas municipales a compras en hipermercados
    1

    Cruce entre Caputo y el intendente de Lanús por las tasas municipales a compras en hipermercados

  2. Máximo Kirchner le mandó un mensaje al PJ y dijo que prefiere “construir" antes que "administrar berretines”
    2

    En medio de la interna del PJ, Máximo Kirchner dijo que prefiere “construir” antes que “administrar berretines”

  3. El oficialismo quiere asegurarse el presupuesto y buscará blindar la media sanción de Diputados
    3

    El oficialismo quiere asegurarse la sanción del presupuesto antes de fin de año y buscará blindar la media sanción de Diputados

  4. Estudiantes festeja por segunda vez en una semana: venció a Platense y es “el más campeón” del año
    4

    Estudiantes vs. Platense, en vivo

Cargando banners ...