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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 10 de abril, la temperatura rondará entre 16 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Trelew para el 10 de abril
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 10 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 10 de abril el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 8 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:47 y se pone a las 18:58.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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