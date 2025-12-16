LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 17 de diciembre, la temperatura rondará entre 16 y 23;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 17 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 17 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 17 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:36 y se pone a las 20:59.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo Vázquez derrotó a cuatro jefes de la AFIP que quisieron echarlo
    1

    De la opacidad a zar de los impuestos: cómo Vázquez derrotó a cuatro jefes de la AFIP que quisieron echarlo

  2. Descubrieron un ser que no está ni vivo ni muerto y aseguran que podría cambiar el mundo
    2

    Descubrieron un ser que no está ni vivo ni muerto y aseguran que podría cambiar el mundo

  3. Estudiantes de un secundario crearon un plan para evitar que más adolescentes caigan en un problema que crece
    3

    “Hay chicos atrapados por las apuestas”. Crearon un plan para evitar que más adolescentes caigan en el juego online

  4. A cuánto cotiza el dólar oficial y el dólar blue este martes 16 de diciembre
    4

    A cuánto cotizó el dólar este martes 16 de diciembre

Cargando banners ...