LA NACION

Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 19 de diciembre, la temperatura rondará entre 9 y 26;

El pronóstico del tiempo para Trelew para el 19 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 19 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:36 y se pone a las 21:00.

Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

