Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 19 de diciembre, la temperatura rondará entre 9 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 19 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:36 y se pone a las 21:00.
Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Autismo: las razones detrás del llamativo aumento de casos y la advertencia de expertos
- 2
Se excedieron en una obra en el subsuelo del Mercado de San Telmo y tiraron piezas arqueológicas a un volquete
- 3
La Cámara Federal falló contra la periodista Julia Mengolini en una querella que le promovió Javier Milei
- 4
Se difundió el primer parte médico de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”