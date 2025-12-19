Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 20 de diciembre, la temperatura rondará entre 15 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 20 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:37 y se pone a las 21:00.
Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
