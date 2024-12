Clima en el AMBA: ¿llueve este fin de semana o vuelve el calor?

Clima del jueves: un día de verano

Para hoy se espera un importante ascenso de la temperatura, así que no exagere con el abrigo al salir de casa. Se prevé una mañana con cielo mayormente despejado, viento moderado del noroeste y el mercurio en 17ºC. Será una jornada de mucha amplitud térmica, con el termómetro disparándose antes del mediodía en busca de una máxima veraniega apoyada por el sol y el arribo de una masa de aire calurosa. La tarde nos recordará que el verano está a la vuelta de la esquina cuando alcancemos los 31ºC para redondear una jornada estival a puro sol. La noche comenzará un lento giro de veleta hacia el este en un cierre templado con 25ºC que obligará a quitarle una manta a la cama y prender el ventilador.

Clima del viernes: mañana inestable

Justo cuando todo empezará a desmadrarse, llegará un frente frío para sacarnos las papas del fuego y cortarle el envión al mercurio. Desde temprano soplará viento del sudeste lo que podría promover algunas tormentas en la madrugada, ya menos intensas al amanecer, en un comienzo del día con alta inestabilidad, cielo nublado, viento moderado y 18ºC. La probabilidad de precipitaciones nos acompañará hasta el mediodía, ya en las primeras horas de la tarde observaremos una importante mejora, con la veleta hacia el este y la máxima que alcanzará los 28ºC, la noche mostrará una nueva entrada de aire frío que producirá una brutal caída de temperatura durante la madrugada. Abríguense los que salgan.

El dragón sigue dormido manteniéndonos alejados de temperaturas extremas. Para el fin de semana vuelven las mañanas frescas con mínimas de 12ºC

Clima del sábado: otra mañana fresca

El fin de semana comenzará con aire frío desde el sur para mantener al termómetro completamente atado. Se estima una mañana con viento moderado a regular con ráfagas intermitentes, cielo parcialmente nublado y el mercurio desde unos irreconocibles 12ºC, que en la exposición a las rachas patagónicas podrían dar una sensación térmica invernal. Con el correr de las horas el viento se atenuará y el cielo se limpiará casi por completo para dejarnos una tarde a pleno sol ideal para planificar actividad al aire libre sin estar condicionados por calor intenso con máxima de solo 21ºC que volverá a defraudar a los que esperaron el finde para una tarde de pileta. La noche se encontrará a salvo en un cierre con 18ºC y viento leve.

Clima de domingo: tarde de sol y calor suave

La jornada dominical promete otro día a pleno sol sin altas temperaturas. Se prevé un mañana con cielo despejado, viento leve desde el este y una nueva mañana fresca con 13ºC de piso térmico. A diferencia del día anterior, el mercurio no tendrá el lastre del viento frío, lo que le permitirá estirarse un poco más para configurar un día a pura primavera con sol y calor suave, lo que entregará una máxima de 24ºC.

Spoiler alert: cuál es el pronóstico del clima para la semana que viene

La semana que viene la veleta seguirá inquieta moviéndose esta vez entre los cuadrantes este y norte sin entradas significativas de aire frío, por lo que las máximas serán más altas sin llegar todavía a un escenario veraniego.

Todavía no se esperan calores intensos Girts Ragelis - Shutterstock

Eso es todo, amigos. Entiendo que diciembre vuelve a los reportes meteorológicos monotemáticos, donde a muchos solo les interesa que no llueva y a otros que no nos cocinemos de calor, por lo que ambas parcialidades quedarán conformes este fin de semana. Por suerte el dragón sigue dormido y nos deja desandar los primeros días de diciembre sin someternos a temperaturas extremas, no solo eso, la primera semana tendrá la curiosidad de haber tenido varias mañanas invernales. La tendencia sigue favorable, más allá de que se intercalen algunas jornadas calurosas, no se vislumbra hasta el momento ningún escenario de temperaturas extremas u olas de calor hasta el día 21, solo falta esperar que nos toca en las fiestas, pero por ahora diciembre nos hace precio.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

Diego Angeli Por

Temas Pronóstico del tiempo