Feriados 2025: cuándo es el primer fin de semana largo del año que viene

De cara a la llegada del nuevo año, varias personas se preguntan cuándo son los feriados 2025, especialmente aquellos que dan paso a un fin de semana largo. Esto se debe a que muchos aprovechan estos períodos de descanso prolongado que comprenden un sábado, domingo y un feriado o día no laboral que funcionan como puentes con fines turísticos para hacer alguna escapada. A esta altura del año, evalúan cuándo es el primero de 2025 para aprovecharlo durante la temporada de verano.

Cuándo es el primer fin de semana largo del año que viene

El primer fin de semana largo de 2025 se dará recién en el tercer mes del año. Se trata de los feriados por Carnaval, que se confirmó que el año que viene caerán el lunes 3 y el martes 4 de marzo. De esa forma, se darán cuatro días consecutivos de descanso, puesto que en estas dos jornadas habrá asuetos, que harán que la mayoría de las personas no trabaje hasta el quinto día del segundo mes del año.

Cabe recordar que estas fechas de festividad cambian año tras año, ya que son las jornadas que anteceden a la Cuaresma y la celebración católica de la Pascua, la cual se calcula siguiendo los ciclos lunares. Se trata de la despedida de los excesos y placeres carnales, antes de que empiecen los días frugales en que los cristianos emulan los hábitos de Jesucristo, en la mencionada Cuaresma.

Las semanas previas se llevan a cabo celebraciones, murgas y desfiles en todo el país que culminan en los días de Carnaval. Se destaca Gualeguaychú, Entre Ríos, que considerada la capital nacional de este festejo. También la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene una tradición de corsos en distintos barrios porteños, con epicentro en la zona de Boedo.

Cuáles son los feriados confirmados de 2025 y los puente

Aún no se oficializó el calendario de feriados 2025. Sin embargo, hay una serie de días de descanso que se pueden adelantar y están detallados en la ley 27.399 de “Establecimiento de feriados y fines de semana largos” que define cuáles son los feriados nacionales inamovibles, establecidos por ley.

Algunos de ellos, como el Año Nuevo o los días de Carnaval, se ajustan a las vicisitudes del calendario gregoriano, y así cambian año tras año su lugar en la semana. Por otro lado, determinadas fechas patrias están fijadas en las efemérides que conmemoran. También están los feriados trasladables, categoría que agrupa a distintas celebraciones que pueden caer en fin de semana, moverse al lunes anterior cuando caigan un martes o miércoles, o al posterior si caen un jueves o viernes.

En tanto, el Gobierno nacional informó cuáles serán los días no laborables turísticos del año entrante, una categoría en la que se puede disponer hasta tres jornadas destinadas a fomentar el turismo y los desplazamientos internos. La medida fue oficializada por el decreto 1027, publicado el pasado jueves 21 de noviembre en el Boletín Oficial. Allí se dispuso que las fechas consideradas puentes turísticos, de las cuales el Gobierno puede asignar hasta tres por año, el año que viene serán días no laborables. Es importante recordar que existe una diferencia entre día no laborable y feriado puente, dado que el primero deja la decisión de si se trabaja o no en manos del empleador, mientras que en el feriado nacional rigen las normas de descanso dominical.

Enero

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Marzo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval (feriado inamovible)

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

