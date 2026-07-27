Con temperaturas agradables hasta que llegue la lluvia: así estará el tiempo en AMBA en la última semana de julio

La semana estará marcada por las nubes y temperaturas agradables. Qué días se sentirá frío intenso y cómo estará el primer fin de semana de agosto.

Lunes: probabilidad de chaparrones aislados

Para este lunes se espera otra jornada con descenso de aire templado, lo que permitirá continuar con la gentileza térmica de los últimos días. La mañana mostrará cielo parcialmente nublado, viento leve desde el norte y la mínima haciendo pie en 14ºC, para prescindir de la bufanda y el gorro de lana durante toda la jornada. Con el correr de las horas irá aumentando la cobertura nubosa hasta llegar a una tarde con cielo mayormente nublado donde no se descarta alguna lluvia aislada. El sobrevuelo de nubarrones será constante y existe una baja posibilidad de ligarnos algún chaparrón si algún núcleo de tormenta aislado llega a nuestra latitud; se espera que las lluvias queden más hacia el norte pero no se descarta que nos toque algún evento puntual y localizado por lo que alguna lluvia durante la tarde no estaría fuera de libreto. La circulación de aire templado, húmedo e inestable nos mantendrá lejos del frío llevando el mercurio hasta 19ºC para hacer apagar a todas las estufas de la ciudad. La noche se muestra menos expuesta a precipitaciones, aunque conservará una baja probabilidad de algún evento aislado en un cierre con 16ºC, que seguirá manteniendo al invierno en pausa.

La circulación de aire templado, húmedo e inestable mantendrá lejos al frío

Martes: vuelve el viento frío

Este martes rotará la veleta para que el termómetro empiece lentamente a abandonar el segmento de temperaturas primaverales. Se espera una mañana con viento leve desde el sur, cielo mayormente nublado y 12ºC de piso térmico para seguir distantes de los amaneceres con frío intenso. El termómetro perderá su respaldo en una jornada con poco sol y circulación de aire frío por lo que escalará hasta 17ºC en una tarde gris y algo ventosa que no condicionará a aquellos chicos que quieran aprovechar sus vacaciones con alguna actividad al aire libre. Hacia la noche reingresará un frente frío con una importante intensificación del viento, inclusive mostrando algunas ráfagas intermitentes en un cierre con 12ºC.

Miércoles: mañana fría, tarde agradable

El miércoles continuará con la atenuación térmica manteniendo el viento frío y la pobre insolación de la superficie. Se estima un amanecer con viento moderado del sudeste, cielo mayormente nublado y mínima de 9ºC. La mañana transcurrirá bajo un frondoso manto de nubes aunque la probabilidad de lluvia será muy baja. La jornada conservará la circulación de aire frío durante todo el día, lo que desanimará al termómetro que entregará 16ºC de máxima en una tarde gris y algo ventosa. Al atardecer el viento girará hacia el este finalizando la circulación de aire frío dejando una noche con 11ºC.

Jueves: amanecer invernal

El jueves promete una mañana de sol, aunque esto se traducirá en una mínima más baja. Volveremos a registros invernales con 7ºC al amanecer, con cielo ligeramente nublado y viento leve desde el este. Será la jornada con menos nubosidad de toda la semana, lo que nos podría dejar una tarde con buenas cuotas de sol lo que le permitirá al mercurio revertir el frío matinal y recuperarse hasta 16ºC vespertinos. Hacia la noche volverá a nublarse con la veleta rotando al norte en un cierre sin frío, con el mercurio cayendo hasta apenas 14ºC.

El jueves baja la temperatura mínima Ricardo Pristupluk

Viernes: posibilidad de precipitaciones desde la tarde

El viernes será una jornada de permanente monitoreo atmosférico al quedar expuesta a lluvias y tormentas. La mañana ya exhibirá todo un ejercito de nubarrones invadiendo nuestro cielo para dejarnos las primeras amenazas de precipitaciones. Se prevé 9ºC comenzando el día, con viento moderado del noreste y cielo mayormente nublado. La mañana irá desmejorando progresivamente pero podríamos ligar un poquito de sol. La tarde quedará expuesta a la primera tanda de chaparrones que al estar asociados a aire templado y húmedo no se traducirán en un descenso de temperatura, todo lo contrario, esa masa de aire calurosa llevará la máxima a 18ºC para sacarnos nuevamente del segmento invernal. La noche tiene todas las de perder con lluvias más activas. Aquellos que tengan alguna actividad en el cierre del día deberán estar atentos toda la semana a cada actualización, veremos si esta tendencia se mantiene

Borrador del fin de semana

El sábado podría comenzar con algunas lluvias débiles para recobrar la estabilidad pasado el amanecer. Se espera una tarde con 19ºC y cielo mayormente nublado. El domingo entraría aire frío y podría dejarnos una jornada con lluvias débiles continuas y descenso de temperatura

Eso es todo, amigos. Comenzamos la semana con irreconocibles 14ºC en el amanecer, lo que tranquilamente podría ser la máxima de hoy sin que ninguno se queje. Esta amabilidad térmica terminará mañana al mediodía cuando vuelva a circular aire frío y desciendan las temperaturas. Lo que queda claro es que hemos dejado atrás el frío extremo y que cada semana empieza a intercalar algunos días donde se puede apagar la estufa. No olviden que hoy, algún chaparrón aislado es parte de la previsión meteorológica y que la temperatura de estos últimos días no muestran un nuevo escenario térmico, a partir de mañana volverán lentamente a sincronizarse el termómetro y el calendario.

Buena semana para todos.

@JopoAngeli