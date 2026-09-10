Clima en Córdoba Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 11 de septiembre el cielo estará None tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:21 y se pone a las 19:05.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos: