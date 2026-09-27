Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 28 de septiembre el cielo estará con nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:00 y se pone a las 19:17.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con nublado con tormenta sin precipitación y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.