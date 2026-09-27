Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 28 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 22; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 28 de septiembre el cielo estará con nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:01 y se pone a las 19:17.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con nublado con tormenta débil y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.