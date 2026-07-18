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Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de julio, la temperatura rondará entre 16 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 18 de julio
El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 18 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 18 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:08 y se pone a las 18:35.

Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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