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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 10 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 10 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 10 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 10 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:30 y se pone a las 18:31.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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