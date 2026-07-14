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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 15 de julio, la temperatura rondará entre 14 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 15 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 15 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 15 de julio el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:45 y se pone a las 18:18.

Pronóstico del tiempo en Corrientes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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