El SMN publicó las imágenes satelitales del paso del viento zonda a más de 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió este lunes las imágenes que arrojó el satélite del Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) sobre las tormentas intensas y ráfagas del viento Zonda que azotaron varias regiones del país, entre las que se destacó el Litoral por el nivel de daño que ocasionó el fenómeno. “Así registró el satélite la extensa línea de tormentas severas que afectó al Litoral durante el domingo″, anunció el organismo en su cuenta de X.

“El sistema dejó ráfagas de viento superiores a 100 km/h, lluvias muy intensas y daños en varias localidades”, sumó. El SMN emitió una serie de alertas este domingo por tormentas y fuertes ráfagas de viento a fines de que los ciudadanos tomen los recaudos correspondientes para protegerse del clima.

Las alertas que emitió el SMN el fin de semana pasado

Frente a posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el SMN había advertido que el sábado pasado en Formosa, La Pampa, Mendoza, norte de Río Negro, este de Salta y sur San Luis regía un aviso nivel amarillo por tormentas aisladas. Mientras que el domingo también hubo alerta por vientos intensos en el sur de San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, y centro y sur de Santa Cruz, con vientos del sudoeste, velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que podían superar los 90 km/h.

El organismo meteorológico también emitió un aviso de nivel amarillo el sábado por viento Zonda en el norte de Río Negro, La Pampa, sur de San Luis y Mendoza. El área fue afectada por vientos del sudoeste, con velocidades entre 25 y 50 km/h con ráfagas de hasta 80 km/h. Este fenómeno -que se caracteriza por ser fuerte, seco y de elevada temperatura- suele provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja.

Por otra parte, para el norte de la provincia de Buenos Aires, el este de Santa Fe, Formosa, Chaco, Misiones y gran parte de Corrientes y Entre Ríos, la alerta ascendió a nivel naranja dado que se esperaban “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. En esas regiones, el SMN indicó que las ráfagas de viento podían llegar a superar los 90 kilómetros por hora, con lluvias muy intensas y granizo localizado.

Las recomendaciones del SMN

Con el objetivo de salvaguardar a la población, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa pidió que reafirmen los elementos que puedan volarse; se mantengan alejados de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna rama; no estacionar vehículos bajo los árboles; mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible; y comunicarse con los organismos de emergencias locales ante cualquier situación. Además, sugirió:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

En caso de estar en viaje, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico.

LA NACION