Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 19 de agosto, la temperatura rondará entre 11 y 14; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 19 de agosto el cielo estará None nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:24 y se pone a las 18:27.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None nublado con lluvia débil y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
Gabriel Rolón, psicólogo: “La gracia del amor es abrazar también la imperfección del otro”
- 3
Florencio Randazzo declaró como testigo en el juicio por Cuadernos: evitó responsabilizar a Cristina Kirchner y tomó distancia de Schiavi y Jaime
- 4
Anses: las jubilaciones del régimen de docentes subirán en septiembre un 6,67%