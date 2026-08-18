Florencio Randazzo declara como testigo en el juicio por Cuadernos: “Los ferrocarriles explican parte de la tragedia argentina”
El testimonio del exministro de Interior y Transporte del kirchnerismo fue pedido por la fiscalía; sus antecesores en el cargo, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, están siendo juzgados por el presunto cobro de coimas
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Florencio Randazzo, exministro del Interior y Transporte durante el kirchnerismo, declara desde pasada las 9 en el juicio oral del caso de los Cuadernos de las Coimas.
Sus antecesores al frente del área de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, son juzgados en el mismo proceso como parte de la presunta asociación ilícita que, según la acusación, lideró Cristina Kirchner para recaudar coimas de más de medio centenar de empresarios.
“Los ferrocarriles explican parte de la tragedia argentina. Si uno quiere mirar la tragedia argentina, es solamente observar qué fue pasando en materia ferroviaria”, dijo Randazzo, que comenzó su declaración con un repaso histórico del sector y explicando cómo, luego de la tragedia de Once, en 2012, el área de Transporte pasó por decisión de la expresidenta a su órbita, dentro del Ministro de Transporte.
Al ser consultado sobre la gestión anterior, específicamente sobre la existencia de determinados controles en el área, sostuvo: “No sé antes porque no estuve”.
Randazzo, que quiso pelear por la presidencia en 2015, terminó enfrentado con Cristina Kirchner luego de que la expresidenta se inclinara por Daniel Scioli como candidato. Dos años más tarde, se presentó como postulante a senador por la provincia por fuera del kirchnerismo y quedó en el cuarto lugar, con poco más del 5% de los votos.
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