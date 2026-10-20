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Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 21 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 23; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Concordia para el 21 de octubre
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 21 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 21 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:07 y se pone a las 19:06.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con bruma y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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