Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 29; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 23 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:42 y se pone a las 19:34.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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