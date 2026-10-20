Clima en Gualeguaychú hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 21 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychú, indica que hoy 21 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychú presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:07 y se pone a las 19:10.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día