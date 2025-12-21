Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 22 de diciembre, la temperatura rondará entre 21 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 22 de diciembre el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 05:42 y se pone a las 20:02.
Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- 1
Quién es Mónica Almada, la elegida de Karina Milei para desembarcar en la AGN pese a la bronca de los aliados
- 2
Cristina Kirchner sigue internada y le darían el alta recién mañana, tras la operación por una apendicitis
- 3
Javier Milei y Luis Caputo logran escapar a la “maldición de diciembre” en la Argentina
- 4
El áspero mensaje sobre la internación de Cristina Kirchner que compartió Marcos Galperin