Clima en Gualeguaychú hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 22 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 23; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychú, indica que hoy 22 de octubre el cielo estará nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychú presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:06 y se pone a las 19:11.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con mayormente nublado con tormenta sin precipitación y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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