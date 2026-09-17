Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 18 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 26; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 18 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 18 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 18 de septiembre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:47 y se pone a las 18:46.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None tormentas fuertes y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. La remera que eligió Lali Espósito para su arribo al Festival de San Sebastián
    1

    “Las Malvinas son argentinas”: la remera que eligió Lali Espósito para su arribo al Festival de San Sebastián

  2. Habrá dos juicios sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo por las causas Hotesur y Los Sauces: comenzarán en octubre y en marzo
    2

    Habrá dos juicios sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo por las causas Hotesur y Los Sauces: comenzarán en octubre y en marzo

  3. Argentina le ganaba a Paraguay en el debut de los Suramericanos, pero dos golazos enmudecieron el estadio
    3

    Juegos Suramericanos: la selección argentina de fútbol perdió ante Paraguay en el debut

  4. Una mujer de 34 años denunció que recibió quimioterapia por una década por un cáncer que no tenía: "Me arruinaron la vida"
    4

    Una mujer de 34 años denunció que recibió quimioterapia por una década por un cáncer que no tenía: “Me arruinaron la vida”