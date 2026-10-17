Hasta cuándo seguirán los días grises y lluviosos en la Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

Después de una semana de lluvias y condiciones meteorológicas inestables, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires deberán esperar un poco más para disfrutar de jornadas completamente soleadas. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones darán paso a varios días de abundante nubosidad, con temperaturas frescas y escasas probabilidades de lluvia.

Para este sábado 17 de octubre, el organismo anticipó una jornada mayormente nublada, con una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 15 °C. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante todo el día, aunque el cielo permanecerá cubierto y el viento podría alcanzar velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El panorama comenzará a mostrar algunos cambios el domingo 18, cuando se esperan intervalos de sol durante la mañana y la tarde. Sin embargo, las nubes volverán a ganar protagonismo hacia la noche.

El pronóstico para la semana próxima (Foto: SMN)

De acuerdo con la información difundida por el SMN, la nubosidad continuará durante buena parte de la próxima semana, aunque no se esperan lluvias significativas en la Ciudad de Buenos Aires. El pronóstico indica las siguientes condiciones:

Lunes 19 de octubre: mínima de 10 °C y máxima de 17 °C. La jornada estará dominada por las nubes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10% durante la madrugada y la mañana.

mínima de 10 °C y máxima de 17 °C. La jornada estará dominada por las nubes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10% durante la madrugada y la mañana. Martes 20 de octubre: mínima de 12 °C y máxima de 19 °C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia.

mínima de 12 °C y máxima de 19 °C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia. Miércoles 21 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C. Continuará la abundante nubosidad durante toda la jornada.

mínima de 14 °C y máxima de 18 °C. Continuará la abundante nubosidad durante toda la jornada. Jueves 22 de octubre: mínima de 15 °C y máxima de 22 °C. Será el día más cálido del período, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

mínima de 15 °C y máxima de 22 °C. Será el día más cálido del período, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Viernes 23 de octubre: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C. Persistirán las nubes y no se prevén precipitaciones.

Las lluvias comenzarían a disminuir en los próximos días (Foto: Pexels)

De esta manera, los días grises se extenderán, al menos, hasta el viernes 23 de octubre, según el pronóstico disponible. No obstante, esto no significa que vaya a llover durante toda la semana: las probabilidades de precipitaciones son prácticamente nulas hasta el momento.