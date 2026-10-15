A qué hora llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires hoy, jueves 15 de octubre

El mal tiempo vuelve a instalarse en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense este jueves 15 de octubre. Tras una jornada marcada por precipitaciones intensas en distintos sectores de la región, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, con especial atención a las condiciones que podrían desarrollarse durante las próximas horas.

El pronóstico anticipa un escenario de elevada inestabilidad, con chaparrones que podrían descargar importantes cantidades de agua en períodos breves. En este contexto, las autoridades porteñas advirtieron sobre la posibilidad de tormentas localmente fuertes, actividad eléctrica y caída ocasional de granizo de pequeño tamaño, fenómenos que podrían afectar de manera desigual a los distintos barrios y localidades.

La situación comenzaría a mejorar progresivamente durante el viernes, aunque el cambio más significativo se espera para el fin de semana del Día de la Madre, cuando las precipitaciones darían paso a condiciones más estables y a un marcado descenso de las temperaturas.

Pronostico del tiempo

A qué hora llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires este jueves

De acuerdo con el último informe de Meteored, la mayor probabilidad de fenómenos intensos se concentra durante la tarde de este jueves 15 de octubre, período para el cual el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La jornada comenzó con abundante nubosidad y precipitaciones débiles, pero se espera que la inestabilidad se intensifique con el transcurso de las horas.

El pronóstico contempla una probabilidad de lluvias superior al 70%, con acumulados que podrían ubicarse entre cinco y 40 milímetros, dependiendo de la zona. Sin embargo, la distribución de las precipitaciones no será necesariamente uniforme, por lo que algunos sectores podrían registrar episodios considerablemente más intensos que otros.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtieron que el distrito será afectado por chaparrones y tormentas de diferente intensidad, algunas de las cuales podrían alcanzar características fuertes de manera localizada.

En ese sentido, el informe oficial señala que los fenómenos estarán acompañados principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, además de actividad eléctrica y eventual caída de granizo chico.

Asimismo, las autoridades estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque aclararon que estos valores podrían superarse puntualmente.

El escenario meteorológico responde a la combinación de una perturbación atmosférica en altura y una importante concentración de humedad cerca de la superficie. Estas condiciones favorecen la formación de núcleos de tormenta que pueden desarrollarse rápidamente y generar lluvias intensas en sectores reducidos.

⚠️⛈️ Jueves muy inestable en gran parte del país.



Alerta por #tormentas fuertes en: noroeste de #Córdoba (incluye sierras y su capital), noroeste y centro de Chubut, norte de Neuquén, sur de Mendoza y el noreste bonaerense (incluye al #AMBA).



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Qué zonas de Buenos Aires están bajo alerta por tormentas

La advertencia meteorológica comprende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos sectores del conurbano bonaerense, donde las condiciones atmosféricas podrían favorecer la formación de chaparrones de intensidad variable.

Uno de los aspectos centrales del pronóstico es el carácter localizado de las tormentas. Esto significa que las precipitaciones más importantes podrían concentrarse en determinados barrios o municipios, mientras que otras áreas experimentarían lluvias de menor intensidad.

Además del agua acumulada, no se descarta la presencia de descargas eléctricas y episodios aislados de granizo pequeño. El viento predominante será del sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, se espera una jornada fresca para esta época del año, con una mínima de 14 °C y una máxima cercana a los 18 °C en Capital Federal.

#PronosticodelTiempo🇦🇷

⛈️ Alerta por #tormentas fuertes en 5 provincias, incluye al #AMBA en su día más inestable de la semana.



🌤️ El lugar más estable hoy es el sur patagónico: escasa nubosidad y temperaturas máximas de hasta 20 °C.



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Pronóstico para el fin de semana del Día de la Madre: cuándo dejará de llover

El sábado 17 de octubre se espera una mejora más definida de las condiciones meteorológicas en Buenos Aires, con cielo parcialmente o mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, el ingreso de aire más frío provocará un descenso térmico. En Capital Federal, la temperatura mínima podría ubicarse en 8 °C y la máxima alcanzar apenas los 15 °C, en un contexto de vientos que rotarán progresivamente hacia el sector sur.

Para el domingo 18 de octubre, cuando se celebra el Día de la Madre en la Argentina, el pronóstico anticipa una jornada sin lluvias significativas, aunque con un amanecer particularmente frío.

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura podría descender hasta los 7 °C, mientras que en algunos sectores del conurbano bonaerense las mínimas podrían alcanzar valores de entre cuatro y cinco grados.

A pesar del ambiente frío, las condiciones serían más favorables para las actividades al aire libre, debido a la disminución de la inestabilidad y a la ausencia de precipitaciones relevantes.