Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 21 de enero, la temperatura rondará entre 18 y 24;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 21 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 21 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:50 y se pone a las 20:14.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

