Clima en ciudad de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 23 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 15;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Jujuy para el 23 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 23 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 10 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:42 y se pone a las 19:07.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

