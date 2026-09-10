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Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 11 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 19; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para San Salvador de Jujuy para el 11 de septiembre
El pronóstico del tiempo para San Salvador de Jujuy para el 11 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 11 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:23 y se pone a las 19:13.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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