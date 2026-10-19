Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará mayormente nublado con precipitación a la vista por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:44 y se pone a las 19:28.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con precipitación a la vista y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.