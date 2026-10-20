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Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 21 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 10 y 27; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Salvador de Jujuy para el 21 de octubre
El pronóstico del tiempo para San Salvador de Jujuy para el 21 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 21 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:43 y se pone a las 19:28.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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