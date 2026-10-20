Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 21 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 10 y 27; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 21 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:43 y se pone a las 19:28.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día