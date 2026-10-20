El Gobierno autorizó una nueva aerolínea y Sturzenegger aseguró que será un “hub jujeño”

El Gobierno autorizó a una nueva aerolínea a comenzar las gestiones para operar una ruta aérea en la Argentina. Se trata de JOY Airlines, una empresa regional argentina de capitales privados, fundada formalmente entre fines de 2025 y principios de 2026.

A través de la Disposición 28/26, publicada este martes en el Boletín Oficial, la administración mileísta autorizó a la empresa aérea responsable “Buenos Aires International Airlines Sociedad Anónima” a explotar los servicios de transporte aéreo y de carga en las rutas desde San Salvador de Jujuy hacia Buenos Aires —ida y vuelta— y desde Jujuy hacia la provincia de Córdoba.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida oficializada este martes por la subsecretaría de Transporte Aéreo, a cargo de Hernán Gómez, y destacó que se tratará de un punto de conexión para facilitar la comunicación del país. “Con la baja de las tasas regionales apunta a ser un hub regional de conexión con Bolivia y Paraguay. Felicitaciones, gobernador Carlos Sadir. ¡Viva la libertad, carajo!“, escribió en su cuenta de X.

El posteo de Sturzenegger X

La aerolínea iniciará sus operaciones regulares el próximo 4 de noviembre, con siete frecuencias semanales en la ruta Jujuy–Córdoba y 12 frecuencias semanales entre Jujuy y el Aeroparque Jorge Newbery. Para prestar estos servicios, indicaron desde el Gobierno, utilizarán aeronaves con capacidad para 50 pasajeros.

Además, la empresa también proyecta comenzar sus operaciones chárter el 27 de octubre, con vuelos destinados al traslado de delegaciones deportivas y al turismo vacacional.

Tal como consignó la disposición oficial, la empresa deberá acreditar su certificación técnica y operativa correspondiente en un plazo de 180 días para poder operar de forma correcta. De lo contrario, el Gobierno lo intimará bajo apercibimiento de operar.

Nuevas rutas aéreas

En el marco de la política de Cielos Abiertos que impulsa el Gobierno, hace pocos días la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación autorizó a la empresa JetSmart Airlines S.p.A., de bandera chilena, a explotar servicios regulares de transporte aéreo interno e internacional de pasajeros y cargas.

La medida habilita a la compañía a realizar vuelos de cabotaje dentro del territorio argentino, además de ampliar sus operaciones internacionales. A partir de esta autorización, la aerolínea prevé incorporar nuevas operaciones que conectarán Santiago de Chile con Río de Janeiro y Florianópolis, con escala en el Aeroparque Jorge Newbery. Actualmente, JetSmart Chile opera servicios en las rutas Aeroparque-Santiago de Chile, Mendoza-Santiago de Chile y Santiago de Chile-Mendoza-Río de Janeiro.

Ethiopian Airlines sumó vuelos de carga en el país

A su vez, a principios de octubre, Transporte autorizó a la empresa Ethiopian Airlines a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de cargas, de forma exclusiva, con derechos de tráfico aéreo de cabotaje.

La compañía ya operaba servicios regulares de pasajeros en la ruta Adís Abeba-Lagos-San Pablo- Buenos Aires ida y vuelta con siete frecuencias semanales. Sin embargo, a partir del 31 de octubre de 2026, la aerolínea comenzará a operar servicios de carga con una frecuencia semanal en la misma ruta.