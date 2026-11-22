Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 20 y 28; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 23 de noviembre el cielo estará nublado con chaparrón de lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:25 y se pone a las 19:49.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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