Mariano Chihade, el productor televisivo y esposo de Mariana Fabbiani, recibió este domingo 22 de noviembre el alta médica tras permanecer internado en el Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano. La noticia fue confirmada a través de un nuevo parte médico firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de la institución. “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre”, señala el comunicado, que agrega: “Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación”.

El nuevo parte médico del Fleni, firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, confirmó el alta de Mariano Chihade tras la intervención quirúrgica del 18 de noviembre y anunció que continuará su recuperación en su domicilio

El fundador de Mandarina Contenidos había ingresado al centro médico el martes 17 de noviembre para realizarse estudios programados, luego de que una resonancia magnética cerebral detectara una imagen nodular. Al día siguiente fue sometido a una intervención quirúrgica que, según informó entonces el equipo médico, se desarrolló sin complicaciones y presentó una evolución favorable. Durante su internación estuvo acompañado por su familia, mientras que Fabbiani agradeció públicamente las muestras de cariño y apoyo recibidas.

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