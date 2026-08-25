Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 26 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 27; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará None despejado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:39 y se pone a las 19:07.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado con bruma y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.