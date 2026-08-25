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Clima en San Salvador de Jujuy hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 26 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 27; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Salvador de Jujuy para el 26 de agosto
El pronóstico del tiempo para San Salvador de Jujuy para el 26 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará None despejado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Salvador de Jujuy se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:39 y se pone a las 19:07.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado con bruma y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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