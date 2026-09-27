Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 28 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 28 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 28 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 28 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:59 y se pone a las 19:17.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La narrativa libertaria se desenfoca bajo la presión económica
    1

    La narrativa libertaria se desenfoca bajo la presión económica

  2. Los detalles del encuentro que llenará París de argentinos
    2

    Promesas de grandes inversiones y respaldo político y empresario al rumbo de Milei, las claves de la semana argentina en París

  3. Horarios de los amistosos de la selección argentina vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín
    3

    Horarios de los amistosos de la selección argentina vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín

  4. Fito Páez fue a ver a su hija Margarita al teatro y se mostró como un papá orgulloso
    4

    Fito Páez fue a ver a su hija Margarita al teatro y se mostró como un papá orgulloso