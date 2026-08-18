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Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 19 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 19 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 19 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 19 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:57 y se pone a las 19:05.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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