Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 19 de diciembre, la temperatura rondará entre 6 y 14;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 19 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 19 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:19 y se pone a las 21:04.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

