LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 20 de diciembre, la temperatura rondará entre 7 y 18;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 20 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 20 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 7 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:19 y se pone a las 21:04.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

