Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 20 de diciembre, la temperatura rondará entre 7 y 18;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 20 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 7 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:19 y se pone a las 21:04.
Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
