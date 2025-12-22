LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 23 de diciembre, la temperatura rondará entre 8 y 16;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 23 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 23 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 21:06.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

