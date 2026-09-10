Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 11 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 16; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Mendoza Observatorio para el 11 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Mendoza Observatorio para el 11 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 11 de septiembre el cielo estará None nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:41 y se pone a las 19:24.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. Volvió después de 20 años, ganó el Mundial del Alfajor y prepara su desembarco en Buenos Aires
    1

    El Rodeo: la marca catamarqueña que resurgió después de 20 años y ahora apuesta por Buenos Aires

  2. Soledad Silveyra: cómo continúa su salud tras la caída que sufrió y qué dijo su hijo mayor
    2

    Soledad Silveyra: cómo continúa su salud tras la caída que sufrió y qué dijo su hijo mayor

  3. A pesar de la apertura del cepo, se extinguen las casas de cambio
    3

    ¿Fin de un clásico argentino?: a pesar de la apertura del cepo, en cuatro años se extinguieron el 65% de las casas de cambio

  4. Luz, cámara, Malvinas
    4

    Luz, cámara, Malvinas