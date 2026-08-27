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Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 28 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 19; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Mendoza Observatorio para el 28 de agosto
El pronóstico del tiempo para Mendoza Observatorio para el 28 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:59 y se pone a las 19:15.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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