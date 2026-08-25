Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:01 y se pone a las 19:09.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.