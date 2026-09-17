Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 18 de septiembre, la temperatura rondará entre 16 y 25; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 18 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:36 y se pone a las 18:34.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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