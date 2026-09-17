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Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 18 de septiembre, la temperatura rondará entre 16 y 25; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Oberá para el 18 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 18 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 18 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:36 y se pone a las 18:34.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

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